Adliyeye sevk edilen Ünsal Ban için karar çıktı

Türk Hava Kurumu Üniversitesinin Eski Rektörü Ünsal Ban konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi. Ban konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti. Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.İki şüpheli de "delil karartma" suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.