Samanyolu Haber /Dünya / Norveç’teki 'öğretmen grevi' tırmanarak devam ediyor /02 Eylül 2022 22:02

Norveç’teki 'öğretmen grevi' tırmanarak devam ediyor

Norveç'te eğitim sektörü çalışanlarının grev kararı sürüyor. Alınan yeni kararlar neticesinde grev dalgasının tırmanarak sürdüğü ifade edildi.

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İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerindeki çeşitli iş kollarında çalışanlar grev kararı almaya devam ediyor.

Norveç'te öğretmenlerin aldıkları grev kararlarının sürdüğü ve grev dalgasının tırmanarak devam ettiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre bu yıl Belediye Sektörü (KS) bünyesinde, üç öğretmen örgütü dışındaki 40 sendikadan 37’si anlaşmaya vardı. Öğretmenler sendikası ise sunulan teklifi üyelerine onayına sundu. Yapılan oylama sonunda üyeler öneriye “Hayır” dedikleri için öğretmenlerin sendikalarından Utdanningforbundet, Skolenes Landsforbund ile Lektorlaget sendikaları greve başlamıştı.

Norveç’te KS ile öğretmenlerin sendikalarından Utdanningforbundet, Skolenes Landsforbund ile Lektorlaget sendikaları arasındaki bu yılki toplu iş sözleşmelerinde öğretmen sendikaları başkent Oslo dışında anlaşmaya varmadılar. Görüşmelerde sunulan teklif, üyelerin onayına sunuldu. Ancak üyeler sunulan teklifin, “elektrik, akaryakıt, ve gıda fiyatlarının yükselmesine karşı sunulan ücret artışının düşük olduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini belirterek “Hayır” dediler.  

Bunun üzerine ilk sembolik olarak 8 Haziran’da 3 kişiyle ve daha sonra 45 öğretmenle yaz tatilinden önce Bergen ilinde başladı. Öğretmenler sendikaları, okulların yeniden açılmasıyla grevi tırmandıracakları uyarısında bulundular.  Okulların açıldığı ilk gün olan 22 Ağustos’ta 10 il belediyesinde ve 14 belediyede bin 424 öğretmen greve gitti. KS tarif kapsamında başlayan grev kapsamlı olarak tırmandırılıyor. 6 Eylül Salı gününden itibaren, KS kapsamında yaklaşık 3 bin 500’den fazla öğretmenle grev devam edecek.
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