MSB'den NATO'ya 30 Ağustos tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan ve bakanlığın internet sitesinde de yer verilen açıklamada NATO yönetiminin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımını silmesi 'Kabul edilemez' olarak nitelendirildi.





Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

- 30 Ağustos’a Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği resmî isim “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez.- Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı’na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir.- Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez.- Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir.- 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır.- Sonuç olarak asil milletimizin 30 Ağustos “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”nü bir kez daha kutluyoruz.