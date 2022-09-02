Acun Ilıcalı'dan tam 16 yeni transfer

Acun Ilıcalı'nın yönetimi devralmasından sonra çıkışa geçen İngiltere Champiship ekiplerinden Hull City, transfer dönemini tam 16 yeni isimle anlaşarak kapattı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City'de transfer döneminde 16 oyuncunun takıma katılması taraftarları heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City'de transfer döneminde 16 oyuncunun takıma katılması taraftarları heyecanlandırdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve transfer döneminin son günlerinde Adama Traore, Dimitrios Pelkas, Xavier Simons, ve Harvey Vale'i kadrosuna katan Hull City'de taraftarlar hafta sonu oynanacak Sheffield United derbisi maçına yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden 18.500 biletin satıldığı maçın, son 5 yılın en kalabalık iç saha maçı olması bekleniyor.Taraftarların ilgisinin ardından açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Son 24 saatte transferlerimizi tamamlamak için yoğun çaba sarf ettik ve istediğimiz hamleleri yapabildik." ifadelerini kullandı.