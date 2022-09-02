Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın golcüsüne dikkat çeken davet /02 Eylül 2022 22:59

Beşiktaş'ın golcüsüne dikkat çeken davet

Yeni sezonla birlikte Beşiktaş forvet hattına büyük hareketlilik getiren ve 4 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Hollandalı Weghorst'un milli takıma davet edildiği açıklandı.

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hollandalı golcü Wout Weghorst'un milli takıma davet edildiği belirtildi.

Hollandalı, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 6 gole doğrudan etki etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, milli takımdan davet aldı.

30 yaşındaki golcü, Hollanda'nın 22 Eylül'de Polonya ve 25 Eylül'de Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta şu ana kadar 4 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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