Beşiktaş'ın golcüsüne dikkat çeken davet

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hollandalı golcü Wout Weghorst'un milli takıma davet edildiği belirtildi.





Hollandalı, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 6 gole doğrudan etki etti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, milli takımdan davet aldı. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, milli takımdan davet aldı.

30 yaşındaki golcü, Hollanda'nın 22 Eylül'de Polonya ve 25 Eylül'de Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer aldı.Beşiktaş'ta şu ana kadar 4 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.