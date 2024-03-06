Samanyolu Haber /Gündem / Kışın D vitamininin kaynağı yumurta /06 Mart 2024 09:06

Kışın D vitamininin kaynağı yumurta

Özellikle kış döneminde güneşten yeterince D vitamini alamayanlara uzmanından önemli tavsiyeler

SHABER3.COM

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, vücut için önemli olan D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kemik sağlığını desteklediğini belirtti. Ayrıca, D vitamininin zihin gelişimi için de önemli olduğunu söyledi. Özellikle kış döneminde güneşten yeterince D vitamini alamayan ofis çalışanlarının somon, yumurta sarısı, semiz otu, tatlı patates, mantar gibi besinlerden bu ihtiyacı karşılayabileceklerini vurguladı.

Vücudumuz için D vitamininin çok önemli olduğunun altını çizen Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, “D vitamininin en önemli işlevlerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Kemik sağlığını destekler ve kemik sağlığı için hayati olan kalsiyum ve fosfor gibi iki mineralin emilimini sağlar. Zihin gelişimi için önemlidir. D vitamini eksik bireylerde bu eksikliğin giderilmesi kaygı ve depresyonun önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir.” dedi.

Nevçehan, özellikle ofis çalışanlarının kış döneminde güneşten alamadığı D vitamini somon, yumurta sarısı, semiz otu, tatlı patates, mantar gibi besinlerden tamamlayabileceğini vurguladı.
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