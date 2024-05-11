Kitap Fuarı'nda, gazetecilerin kitaplarına satış yasağı!

TELE1'den Ebru Kaymaz'ın haberine göre; Atalay, “Siyasi içerikli kitapları getirmeyeceksiniz dediler. Biz protesto ettik fuara katılmıyoruz. Biz daire başkanlarından böyle bir tepki görünce ‘Kesinlikle siyasi kitapları belediye başkanımız Mehmet Sekmen istemiyor’ diye kendileri paylaştılar. Biz de protesto için katılmıyoruz dedik kendilerine.” diye konuştu.





CHP'li Yakutiye Başkan adayı Adnan Atalay, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Kırmızı Kedi yayınevine ait gazetecilerin yazdığı kitapların stantlara koyulmasının yasaklandığını duyurdu.Atalay, eğer kitapları getirirlerse kendilerine ‘Biz gelip standınızdan kaldıracağız’ denildiğini anlattı. Atalay şöyle devam etti:“Belediye başkanı müsaade etmiyormuş, ‘Ben bunlar yasaklı yayınlar değil. Yasak olan bir yayını biz zaten satmayız dedik. Bunlar Merdan Yanardağ’ın kitabı, Barış Pehlivan’ın İsmail Saymaz’ın kitabı bunlar. Ben kendilerine ‘ne hakla siz polis misiniz?’ diye tepki gösterdim”