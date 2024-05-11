Samanyolu Haber /Gündem / Kitap Fuarı'nda, gazetecilerin kitaplarına satış yasağı! /11 Mayıs 2024 18:51

Kitap Fuarı'nda, gazetecilerin kitaplarına satış yasağı!

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarında, muhalif kimliğiyle tanınan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'a ait kitapların stantlara koyulması yasaklandı.

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CHP'li Yakutiye Başkan adayı Adnan Atalay, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Kırmızı Kedi yayınevine ait gazetecilerin yazdığı kitapların stantlara koyulmasının yasaklandığını duyurdu.

TELE1'den Ebru Kaymaz'ın haberine göre; Atalay, “Siyasi içerikli kitapları getirmeyeceksiniz dediler. Biz protesto ettik fuara katılmıyoruz. Biz daire başkanlarından böyle bir tepki görünce ‘Kesinlikle siyasi kitapları belediye başkanımız Mehmet Sekmen istemiyor’ diye kendileri paylaştılar. Biz de protesto için katılmıyoruz dedik kendilerine.” diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI MÜSAADE ETMİYORMUŞ"

Atalay, eğer kitapları getirirlerse kendilerine ‘Biz gelip standınızdan kaldıracağız’ denildiğini anlattı. Atalay şöyle devam etti:

“Belediye başkanı müsaade etmiyormuş, ‘Ben bunlar yasaklı yayınlar değil. Yasak olan bir yayını biz zaten satmayız dedik. Bunlar Merdan Yanardağ’ın kitabı, Barış Pehlivan’ın İsmail Saymaz’ın kitabı bunlar. Ben kendilerine ‘ne hakla siz polis misiniz?’ diye tepki gösterdim”
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