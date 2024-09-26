Kız Çocukları Davası'na tepkiler büyüyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Başkanı Meryem Türktekin ise, Kız Çocukları Davası’nı sosyal medya hesabından eleştirdi. Türktekin, 12-17 yaşındaki kızların ders çalışmaktan, iftar yapmaktan yargılandığını, buna karşın siyasetçilerin düğünlerde boy gösterdiğini ifade etti. Türktekin’in paylaşımı şöyle: ”Ülkenin geldiği nokta cidden endişe verici… Mahkemeler; 12-17 yaşındaki kız çocuklarını beraber ders çalışmaktan, iftar yapmaktan, ihlas okumaktan, AVM de bolwling oynamaktan yargılarken, Milletimizin bakanları, milletvekilleri; Devletin gücünü kullanarak takı toplayan BDDK Başkan yardımcısının düğününe katılıyor, nikah şahitliği yapıyor…’’





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