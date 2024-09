Kız Çocukları Davası'na tepkiler büyüyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Başkanı Meryem Türktekin ise, Kız Çocukları Davası’nı sosyal medya hesabından eleştirdi. Türktekin, 12-17 yaşındaki kızların ders çalışmaktan, iftar yapmaktan yargılandığını, buna karşın siyasetçilerin düğünlerde boy gösterdiğini ifade etti. Türktekin’in paylaşımı şöyle: ”Ülkenin geldiği nokta cidden endişe verici… Mahkemeler; 12-17 yaşındaki kız çocuklarını beraber ders çalışmaktan, iftar yapmaktan, ihlas okumaktan, AVM de bolwling oynamaktan yargılarken, Milletimizin bakanları, milletvekilleri; Devletin gücünü kullanarak takı toplayan BDDK Başkan yardımcısının düğününe katılıyor, nikah şahitliği yapıyor…’’





Sema Silkin: Kız evlatlarına yapılanlar ülkeye fayda getirmez

Bold Medya'da yer alan haber e göre davayı ilk günden itibaren takip eden insan hakları savunucusu ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu her bulunduğu ortamda kız çocuklarına yapılan hukuksuzluğu haykırıyor. Gergerlioğlu’nun bu canhıraş halinden rahatsız olan Kız Çocukları Davası’na bakan hakim, sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenmediği DEM Partili Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu duruşma salonundan çıkardı.Gergerlioğlu, davadaki hukuksuzlukları her ortamda dile getirmesiyle biliniyor. Kız çocuklarına yapılan hukuksuzluklara dikkat çeken Gergerlioğlu, duruşmadan çıkarılmasına rağmen davanın takipçisi olacağını belirtti.AKP’nin kurucularından eski milletvekili Kemal Albayrak, sosyal medya hesabından Kız Çocukları Davası ile ilgili bir paylaşım yaparak, yaşanan hukuksuzluklara tepki gösterdi. Albayrak, ”Ülkedeki rezalete bakar mısınız? Genç kızlarımızın telefon görüşmeleri, inançları, ders çalışmaları bile sorgulanması adaletin, hukukun çürüdüğünü gösteriyor. Yazık, bu çocuklar bu zulmü unutur mu? Yaşanmaz bir ülke yaratanlar, bunun hesabını bir gün vereceklerdir. Adalet bunlara çok lazım olacak.” diyerek failleri uyardı.Gazeteci Sırrı Er’e konuşan Saadet Partisi İstanbul milletvekili Av. Bülent Kaya, Kız Çocukları Davası’ndaki hukuksuzluklara dikkat çekti. Kaya, özensiz hazırlanan iddianameye vurgu yaparak, ‘‘Tamir sürecine girmeniz gerekiyor. Her gün düne göre çok daha kötüye gidiyoruz. Lekelenmeme hakkı ne olacak? Bu özensiz iddianame hazırlandığını gösteriyor. Davayı yakından takip edeceğim’ dedi.Gelecek Partisi Denizli Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve KEFEK Üyesi Sema Silkin Ün ise ”Kız Çocuklarımız yargılanıyor mahkemelerde, yaşları 12 ile 17 arasında… Reşit bile olmayan bir kız evladını mahkemeye çıkartarak, hapse atmaya yeltenerek mi terörle mücadele edilecek? Bu muamelelerden ülkemize de insanlığımıza da bir fayda gelmeyeceği ne zaman idrak edilecek?” ifadelerini kullandı.Sanatçı Suavi, Kız Çocukları Davası’na sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Suavi, “15 genç kızımız legal faaliyetleri nedeniyle nasıl terörist olarak yargılanır?” diyerek, davadaki hukuksuzlukları eleştirdi. Ayrıca, yaşlı tutukluların da haksız yere cezaevinde bulunduğunu belirtti. Suavi ‘Tutuklanan yaşlı-başlı bu adamdan vatana ne tür bir zarar gelebilir? Bunca acı kimin / neyin eseri?’ diye sordu.Gazeteci-yazar ve insan hakları savunucusu Cemre Birand, Kız Çocukları Davası’na temsilci göndermeyen CHP’ye sert eleştiriler yöneltti. Birand, “Bugünde mi kızların davasında izleyen ve destek veren CHP’li yok? Kadın kolları ne iş yaparsınız? Çağlayan’daki çocuklar davasına bir kişiyi göndermeyi akıl etmeyen bir partiden hukuku savunmasını beklemek abes.”Tiyatro sanatçısı Hilal Nesin, savcının kız çocuklarına yönelttiği sorulara tepki gösterdi. Nesin, “Neden ders çalıştınız, kitap okudunuz? yemek yediniz?” gibi soruların sorulduğu davayı eleştirerek, ''Ne yapsalardı, çete kurup uyuşturucu mu satsalardı? Devleti dolandırıp vatandaşın hakkını mı yeselerdi? Çocuklardan beklediğiniz performans tam olarak nedir?” dedi.Sinema ve dizi oyuncusu Suna Yıldızoğlu, Kız Çocukları Davası’na tepki göstererek, “Rezaletin daniskası! Masum gençlerimize saçma sapan iddialarla dava açıyorlar” dedi. Yıldızoğlu, genç kızlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, Türkiye’nin 15-20 Temmuz sonrası içine girdiği hukuksuzluk tünelinden hâlâ çıkamadığını belirtti. Kız çocuklarının anlamsız suçlamalarla yargılanmasının, ülkedeki hukuksuzluğun derinleştiğini gösterdiğini ifade etti. Güleçyüz, bu rejimin sona ermesi gerektiğini vurguladı.Kazım Güleçyüz ‘kız çocukları davası’ ile ilgili şunları söyledi: ”AİHM’in vermiş olduğu ihlal kararına rağmen yerel mahkemenin eski mahkumiyet kararına ısrar etmesi, hukuksuzluk ısrarının ve inadının yeni dönemde de sürdürüleceğinin bir işareti oldu. Peşinden Ankara’daki gözaltılar, tutuklamalar, hamile bir hanımın, ağır rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki bir hanımın tutuklanması, ipe sapa gelmez gerekçelerle ve peşinden çocukların, genç kızların, çocuk yaştaki genç kızların yine iler tutar tarafı olmayan suçlamalarla yargılanması, mahkeme önüne çıkarılması. Bunlar hukuksuzluğun dibinin olmadığını gösteren işaretler. Hani artık dibe vurduk dediğimiz noktada daha da dibinin olduğunu gösteren örnekler. Ve hukuktan bir sefer sapınca işin nereye varacağını görebilmek, kestirebilmek artık mümkün olmuyor.Her gün yeni bir hukuk skandalıyla, yeni bir dibe vuruş örneğiyle maalesef karşılaşıyoruz. Azılı katiller, polis vuran azılı katiller ortalıkta gezerken hiçbir suç olmayan masum insanlar, emniyet operasyonlarına konu ediliyor, terör operasyonlarına hedef yapılıyor, savcılar tarafından sorgulanıyor, iddianameler hazırlanıyor, tutuklama kararları veriliyor ve yargılamalar yapılıyor. Türkiye 8 seneyi aşkındır böyle bir garabetin içinde. Ve hukuksuzluk üreten, sürekli yeni hak ihlallerine sebebiyet veren bir sürecin içindeyiz. Şimdi bu böyle devam edip gidecek mi? Eğer bu rejim devam ederse öyle. Ama bu rejimin artık sona ermesi lazım. Bu rejimin bitirilmesi lazım. Bu rejimin hukuku da hiçe sayan, demokrasinin en temel kurallarını hiçe sayan, bu tek adam rejiminin tasfiye edilmesi lazım ki, ürettiği hukuksuzluklar ve hak ihlalleri, hak gaspları da sona erebilsin.”Yani Asya gazetesi çizeri karikatürist İbrahim Özdabak da, Kız Çocukları Davası’na, tarihe not düşecek bir karikatürle tepki gösterdi. Özdabak Kız Çocukları Davası’nda yaşanan hukuksuzlukları “Dışarıda suç makineleri, içeride parlak hukuk öğrencileri!” başlığıyla ele aldı. Özdabak, adalet sistemindeki çarpıklığa dikkat çekti. Özdabak karikatürde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı: Bir yanda 26 sabıkasıyla dışarıda dolaşan suç makinaları, diğer yanda şafak baskınıyla gözaltına alınan KHK’lı ailelerin masum çocukları…