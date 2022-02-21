Samanyolu Haber /Gündem / Kızgınlar AKP’yi sildi, Erdoğan’a karşı en güçlü aday Mansur Yavaş /21 Şubat 2022 16:28

Kızgınlar AKP’yi sildi, Erdoğan’a karşı en güçlü aday Mansur Yavaş

Türkiye Raporu’nun şubat ayı araştırmasına göre, AKP yüzde 25.6 oy oranıyla hala birinci parti. Fakat araştırmaya göre, kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih edecek, oy kullanmayacak. Araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a karşı en çok desteği ise Mansur Yavaş aldı.

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Türkiye Raporu’nun Türkiye çapında 1500 kişi ile yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. Şubat ayının ilk haftasında yapılan çalışmada, ankete katılanlara, “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu.

Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oyu şöyle oldu:

AKP yüzde 25.6

CHP yüzde 22

İYİ Parti yüzde 10.3

HDP yüzde 9.8

MHP yüzde 6.5

DEVA Partisi yüzde 1.6

Diğer yüzde 0.8

Gelecek Partisi yüzde 0.6

Saadet Partisi yüzde 0.4.

“Oy kullanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 12.4,

“Kararsızım” diyenlerin oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.

“AKP SEÇMENİ KIZGIN”
Araştırmaya göre ittifakların başa baş durumu devam etti.

Muhalefetin desteği yüzde 59 olurken, iktidarın desteği yüzde 41 seviyesinde oldu.

Protesto oylarının yüksekliğine dikkat çeken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Araştırmalarımızda ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızların oranını geçti” dedi.

Selçuki, “Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmını AKP seçmeni oluşturuyor. 2011-2018 arası seçimlere baktığımızda, AKP’nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyu düştüğünde o yerlerde katılımın da düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyor. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP’nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak.” dedi.

MANSUR YAVAŞ YÜZDE 50’Yİ AŞTI
Araştırmaya katılanlara, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?” diye de soruldu.

Muhalefetin dört muhtemel cumhurbaşkanı adayı üzerinden ikinci tur senaryoları da incelendi.

Anket sonuçlarına göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a karşı, sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla destek gördü.

Muhalefet adayları arasında yüzde 50’yi aşabilen sadece Yavaş olurken, ankete katılan HDP’lilerin yüzde 59’u Akşener’e oy vereceğini söyledi.
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