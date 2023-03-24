Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'da şimdi de 'arsenikli maden suyu' skandalı: Üretim durduruldu! /24 Mart 2023 16:05

Kızılay'da şimdi de 'arsenikli maden suyu' skandalı: Üretim durduruldu!

Kızılay'ın Afyon maden suyu fabrikasındaki skandal görüntüleri ortaya çıkmasının ardından üretimin durdurulduğu bildirildi. Fabrika personeli yıllık izne çıkarıldı. Kızılay’ın Genel Müdürü Kul ise bir açıklama yapmadı.

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Migros’un maden suyunda yoğun miktarda arsenik tespit ederek binlerce şişe maden suyunu iade ettiği ortaya çıkan Kızılay’a dair tartışmaların sonu gelmiyor.

Kızılay’ın Afyon’daki maden suyu fabrikasında bir süre önce çekilen görüntüleri 21 Mart Salı günü "Halkı zehirlemişler” başlıklı haberiyle duyurdu. Gündem olan skandal görüntülerde fabrikada maden suyunun dinlendirildiği bölümün içler acısı halde olduğu görüldü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, havuz olarak adlandırılan alanın duvarları ve tavanındaki rutubet ile kirlilik ise alanın hijyenden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Maden suyunun depolandığı alanda duvarların yosunlaşmaya başlığı da görüldü.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ÜRETİM DURDU
Kızılay’ın haberin yayımlandığı 21 Mart günü fabrikada üretimi durdurduğu açığa çıktı. Fabrikada maden suyu üretiminde çalışan personele, 27 Mart pazartesi günü sabah 08.00’a kadar üretime ara verildiği bildirildi. Personelden yıllık izin dilekçesi doldurmaları istendi.

Maden suyunu üreten Kızılay’a bağlı Kızılay İçecek Şirketi’nin Genel Müdürü Metin Kul ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı, soruları yanıtsız bıraktı.
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