Samanyolu Haber /Gündem / KKTC seçimleri ile ilgili şok iddia: Akıncı, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini söyledi /10 Ekim 2020 09:00

KKTC seçimleri ile ilgili şok iddia: Akıncı, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin kendisinin aday olmaması yönünde tehdit ettiğini iddia etti.

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KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili önemli bir iddiayı dile getirdi 

Akıncı, “Özel kalem müdürüm aracılığıyla bana aday olmazsam benim için, ailem için iyi olacağı iletildi” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ise iddiayı, "Tamamen gerçek dışı" ifadeleriyle yalanladı.

Tv2020 yayınına katılan Akıncı, kendisine sorulan “Size seçimlerde aday olmamanız yönünde Türkiye makamlarınca herhangi bir telkin geldi mi?” sorusuna yanıt verdi.

“Evet, bunu bile yaptılar” diyen Akıncı, “Derin ilişkiler içerisinde ve Türkiye’yi yöneten bağlı makamlar var biliyorsunuz. Özel Kalem Müdürüm aracılığıyla bana da aday olmazsam benim için, ailem için iyi olacağı iletildi. Türkiye Büyükelçisini bu konuda izah almak için davet ettim, lakin Ankara makamıma gelmemesi yönünde karar verdi” dedi.

Büyükelçilikten açıklama: Gerçek dışı
Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, “Sayın Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır.
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