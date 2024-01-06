Samanyolu Haber /Gündem / Kobane Davası'nda 'tutukluluğa devam' kararı çıktı /06 Ocak 2024 17:16

Kobane Davası'nda 'tutukluluğa devam' kararı çıktı

Kobane Davası dosyasında aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme davada yargılanan siyasetçilerin tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme, Selahattin Demirtaş’ın taleplerini de reddetti.

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IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobane Davası dosyasına dair aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, davaya bakan Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutukluluk incelemesine ilişkin kararlarını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yükledi.

Mahkeme, davada tutuklu yargılanan isimlerin tahliyesi, tutuksuz yargılanan isimlerin ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerin tümünü oy birliğiyle reddetti.

Gerekçe olarak ise “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı isnat edilen suç ile ölçülü olması, sanıkların somut olarak kaçacağı şüphesini uyandıran olgular itibariyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını” öne sürüldü.

DEMİRTAŞ’IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Kararında her bir tutuklu için ayrı ayrı değerlendirmede bulunan mahkeme heyeti, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisi ve daha önce parlamenter sıfatı bulunan diğer sanıkların Meclis çatısı altında yapmış oldukları bütün konuşmaların dosyaya getirtilmesi ve Anayasa'nın 83. maddesinde yer alan yasama sorumsuzluğu yönünden bilirkişi raporu aldırılması talebini de “mevcut konuşma kayıtlarının yeterli görüldüğü” gerekçesiyle reddetti.
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