Kobane için bir tutuklama kararı daha

Ankara 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği, SDG Genel Komutanı Kobane’nin de aralarında bulunduğu dört kişi hakkında “yokluğunda (gıyabi) tutuklama” kararı verdi.







Mahkemenin kararının gerekçesi ise Ankara Çukurambar’daki vergi dairesine düzenlenen saldırı olduğu belirtildi.





Rudaw’ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Şubat 2018’de Çukurambar’daki vergi dairesine düzenlenen ve dört kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından 51 kişi hakkında dava açmıştı.





Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, PKK yöneticilerinden Sabri Ok ve Avrupa’da yaşayan Kürt siyasetçi Remzi Kartal’ın da aralarında bulunduğu birçok ismi saldırıdan sorumlu tutmuştu.





Savcılık söz konusu isimler hakkında hapis cezası talep etmişti.





Başsavcılık ayrıca, Mazlum Kobane, Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Şahoz Hasan ile HPG komutanlarından Nurettin Halef ve diğer iki kişi hakkında da “yokluğunda (gıyabi) tutuklama” istedi.





Ankara 2’in Sulh Ceza Hâkimliği ise tutuklama taleplerini kabul etti.