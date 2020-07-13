Samanyolu Haber /Gündem / Koca, güncel corona virüsü verilerini açıkladı! /13 Temmuz 2020 20:25

Koca, güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Tabloya göre, 19 kişi hayatını kaybederken bin 8 yeni vaka tespit edildi. En çok vaka görülen 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır olduğunu açıklayan Bakan Koca, 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış olduğunu belirtti.

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Türkiye’nin güncel corona virüsü verileri açıklandı. Verilere göre, son 24 saatte yapılan 46 bin 492 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947 oldu.

Bugün tespit edilen bin 8 vakayla beraber toplam vaka sayısı 214 bin 1’e çıktı. Yine bugün 19 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 5 bin 382’ye yükseldi.

Güncel verilere göre, bugün bin 156 hasta, toplamda ise 195 bin 671 kişi iyileşti. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 223, toplam entübe hasta sayısı da 402 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL AÇIKLANDI

Güncel verileri sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Koca, en çok vaka görülen 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır olduğunu açıkladı.

5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış olduğunu kaydeden Bakan Koca, paylaşımında “Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav” ifadelerini kullandı.

DÜN 19 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, dün bin 12 vakanın tespit edildiğini, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 298 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.
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