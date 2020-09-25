Samanyolu Haber /Gündem / Koca Hariciye’de İngilizce bilen kimse kalmadı mı? /25 Eylül 2020 14:14

Koca Hariciye’de İngilizce bilen kimse kalmadı mı?

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'na İngilizce skandalı damga vurdu.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini anlata bilmek için İletişim Başkanlığı tarafından bir konferans düzenlendi. Bazı yabancı uzmanların da katıldığı konferansın afişlerinde yazılan İngilizce ibarelerdeki yanlışlıklar dikkati çekti.

Afişlere ilk olarak İngilizce konferans kelimesi "Conference" yerine "Conferance" yazılmış. Hatalı yazım afişin bir çok yerinde tekrar ediyor. Ayrıca "Conference of Eastern Mediterranean" yerine "Conferance Eastern Mediterranean" yazılmış. 


Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru eski diplomat Ömer Murat şahsi Twitter hesabında, "Koca Hariciye'de hemen ilk bakışta göze batan bu hatayı fark edecek kapasitede bir diplomat dahi kalmamış anlaşılan." yorumunu yaptı. 


Ömer Murat 'Koca Hariciye’de hemen ilk bakışta göze batan bu hatayı fark edecek kapasitede bir diplomat dahi kalmamış anlaşılan...' dedi.

 
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