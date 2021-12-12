Samanyolu Haber /Gündem / Kokoreç de karaborsaya düştü /12 Aralık 2021 14:02

Kokoreç de karaborsaya düştü

Balıkesir'de artan maliyetler nedeniyle kuzular kesime gitmeyince kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı.

SHABER3.COM

Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu. Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.

Sektör temsilcilerinden Erdal Aslanboğa, "Kuzuda adeta stok başladı. Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz.

Türkiye'nin genel kuzu merkezi Balıkesir'dir. Bağırsak kara borsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var. Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kokoreç de karaborsaya düştü Sonraki Haber >>

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:20