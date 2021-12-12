Dezenfektanla şaka yaptı: Arkadaşını alev alev yaktı

“30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş”

Yaşanan olayın ardından İHA muhabirlerine konuşan Burak A.’nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.’nın ailesinden ve kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi. Nilgün A., “Burak’ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar kendi yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak’ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi.”

“Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı.”





“İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı” şeklinde konuştu.