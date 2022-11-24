Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün geleceği Ukrayna operasyonu başarısına bağlı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
KGAÖ üyesi Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, örgütün kaderinin Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonun başarısına bağlı olduğunu söyledi.
Ermenistan’ın evsahipliğinde Erivan’da yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesi sürpriz olaylara ve çarpıcı açıklamalara sahne oldu.
Lukaşenko, KGAÖ’nün Erivan’daki zirvesinde yaptığı konuşmada Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün kaderinin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başarısına bağlı olduğunu, Rusya'nın yenilgisi durumunda "örgütün enkaz altında kalacağını" vurguladı.
Lukaşenko 'Örgütün kaderi, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki operasyonuna bağlı diyen Belarus lideri, Rusya kazanırsa, KGAÖ yaşayacak, kazanmazsa, KGAÖ olmayacak. Rusya çökerse yerimiz bu molozların altıdır. Bu nedenle, sadece birbirimizi korumakla kalmamalı, aynı zamanda böyle bir konuşma olmaması gerektiğini de anlamalıyız” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha KGAÖ’ye bağlı barış gücü askerlerini modern silahlarla donatma kararını desteklediğini söylemişti.
Erivan'daki zirvede üye ülkeler katılımcıların KGAÖ'deki temel işbirliği alanlarını, güncel uluslararası ve bölgesel sorunları ele aldı.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan) tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan'daki protestolar sonrası bu ülkeye asker gönderilmesine karar vererek krize müdahale etti.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya liderliğinde kurulan örgüte hangi ülkeler üye, KGAÖ nasıl işliyor, uluslararası krizlere nasıl müdahale ediyor?
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü yapısı
Sovyetler Birliği'nin 1991'de resmen dağılması sonrası Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan 15 Mayıs 1992 yılında Taşkent'te Kolektif Güvenlik Anlaşmasını imzaladı. Bu metin, üyeler arasında işbirliğinin artırılması ve ortak tehlikelere karşı politika üretilmesini içeriyordu.
1994'te yürürlüğe giren anlaşmanın yasal çerçevesi ve örgütün organizasyon yapısı 1999 yılına kadar oluşturuldu. Anlaşmaya sonradan Azerbaycan (1993), Gürcistan (1993) ve Beyaz Rusya (1994) katıldı.
1999'da anlaşmanın uygulanmasına yaşanan sorunları gerekçe gösteren Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan, üyeliklerini sonlandırdı.
Kurumsallaşmasını 2002'de tamamlayan örgüt, bu tarihte imzaladıkları yeni anlaşmayla 'askeri ittifaka' dönüştü.
Örgütün günümüzdeki üyeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan.
Ülkelerin askeri ve siyasi güçlerini artırma amacı taşıyan örgüt Orta Asya ve Kafkaslarda aktif kurumlar arasında sayılıyor.