Babacan, partisinin reklam filmini parasıyla bile yayınlatamadı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “TRT kanalları, Kanal D, ATV, A Haber, A2, CNN Türk, Teve 2, TV 8, TV Net, Kanal 7, Ülke TV, 360 TV, 24 TV... Size sesleniyorum. DEVA Partisi’nin reklamını yayınlayın. Korkmayın” dedi.







Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin reklam filmini bazı televizyon kanallarının yayınlamadığını açıkladı.





Babacan, haftalık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “TRT kanalları, Kanal D, ATV, A Haber, A2, CNN Türk, Teve 2, TV 8, TV Net, Kanal 7, Ülke TV, 360 TV, 24 TV... Size sesleniyorum. DEVA Partisi’nin reklamını yayınlayın. Korkmayın” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.





Videoda, Babacan’ın haftalık değerlendirme toplantısında söylediği şu sözlere yer verildi:







“ZATEN HABERLERİMİZİ DE VERMEYEN KANALLAR, ÜCRETLİ TANITIM FİLMİMİZİ DE YAYINLAMIYORLAR”

Şimdi tek tek isim açıklayacağım arkadaşlar. Zaten haberlerimizi de vermeyen kanallar, ücretli tanıtım filmimizi de yayınlamıyorlar. Hangi mecralar bunlar? TRT kanalları, Demirören Medya, Doğuş Medya, Turkuaz Medya, Acun Medya, Piri Medya, Mepa Medya, Beyaz Medya, Türk Medya. Yani hangi kanallar? Kanal D, Star, ATV, CNN Türk, NTV, A Haber, Kanal 7, TV 8 gibi kanallar. Bunlar, paramız karşılığı, tanıtım filmimizi yayınlamayı dahi reddeden kanallar. İnanılır gibi değil. Ayrıca beş tane yerel televizyon kanalı var. Bitmedi, 15 ilde de billboardlarımızı asmamıza izin vermiyorlar. Diyoruz, ‘Bir ücreti yok mu bunun?’ ‘Var’. ‘Tamam, bakın biz billboard asacağız’. Diyorlar ‘Dolu, kapalı, yapamayız, edemeyiz’. 1-2 ilde valilik, çoğu ilde de belediye bunu engelliyor. Gerçekten ibretlik.







“KENDİLERİNE NE TELEFONLAR GELDİĞİNİ BİLMEK ZOR DEĞİL”

Bu yayın kuruluşlarının nasıl bir baskı altında bu kararları aldıklarını da az çok tahmin edebiliyorum. Kendilerine ne telefonlar geldiğini bilmek zor değil. Tehdit var, teşvik de var, her şey var. Buradan, milyonlarca lira yatırım yapıp reklam alamayan medya şirketi sahiplerine ve yöneticilerine sesleniyorum: Yayınlamadığınız konuşmalarımda da dediğim gibi, bu seçimi 7’den 70’e, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak. Tüm Türkiye. Korkmayın, siz de kazanacaksınız.







“REKLAM ALMANIZA, PARA KAZANMANIZA BİLE ENGEL OLAN BU OTORİTER İTTİFAKA BİR SON VERECEĞİZ”

Reklamlarımızı yayınlayın. Akreditasyon uygulamaya son verin, ayrımcılık yapmayın. Bakın, biz yapmıyoruz ayrımcılık. Ama siz de yapmayın. Bu seçimi, baskı altında haber yapamayan, reklam bile yayınlayamayan sizler de kazanacaksınız. Çünkü tüm Türkiye kazanacak. Hiç merak etmeyin. Reklam almanıza, para kazanmanıza bile engel olan bu otoriter ittifaka bir son vereceğiz. Bunun için bu seçime giriyoruz.

