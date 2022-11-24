Kabus bitmedi; Vergi ve harçlara rekor zam geliyor

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.







Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendiği kaydedildi.





Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.





Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.





GEÇEN YIL YÜZDE 36,2 SEVİYESİNDEYDİ

2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.





Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.





Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.





Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.





PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 olabilecek. Aradaki fark ise 380,35 olacak.







1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 olabilecek. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.





2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 olabilecek. Aradaki fark ise 907,72 olacak.





3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 olabilecek. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.





4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.





Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.





TRAFİK CEZALARI DA ZAMLANACAK

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları da zamlanacak. Yeni yıldan itibaren emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.





Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.





Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.





Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.





EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 liraya çıkacak.





B sınıfı ehliyet harcı 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.







