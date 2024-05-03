Kolombiya, bugün İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyor





Kolombiya, tarihsel olarak İsrail'in Latin Amerika'daki en yakın müttefiklerinden biriydi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, çarşamba günü yaptığı açıklamada hükümetinin bugün (2 Mayıs perşembe) itibarıyla İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından Bogota-Tel Aviv hattında diplomatik ilişkiler sık sık sorun yaşadı.İsrail'in Gazze kuşatmasını bir kez daha "soykırım" olarak nitelendiren Petro daha önce de İsrail'den silah alımını askıya almış ve bu ülkenin Gazze'deki eylemlerini Nazi Almanya'sının eylemlerine benzetmişti.Başkent Bogota'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü kapsamında Bolivar Meydanı'nda halka seslenen Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız. Soykırımcı bir başkana sahip olduğu için yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkiler kesilecek. Filistin ölürse insanlık ölür, bizler ölmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden Petro'ya yanıt verdi."Tarih, Gustavo Petro'nun bebekleri yakan, çocukları öldüren, kadınlara tecavüz eden ve masum sivilleri kaçıran insanlığın bildiği en aşağılık canavarların yanında yer almaya karar verdiğini hatırlayacaktır." iddiasında bulunan ve Petro'ya 'antisemitizm' suçlaması yönelten Katz, "İsrail-Kolombiya ilişkileri her zaman sıcaktı. Hiçbir antisemitik ve nefret dolu başkan bunu değiştirmeyi başaramayacak. İsrail devleti vatandaşlarını korkusuzca ve endişesizce savunmaya devam edecek." yorumunda bulundu.Petro, daha önce de Kolombiya'nın İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.Ancak sol görüşlü Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun 2022'de göreve gelmesi ve İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini eleştirmesinden bu yana iki ülke ilişkileri gergin bir sürece girdi.İki ülke 2020'de serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.