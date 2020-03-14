Samanyolu Haber /Gündem / Kolonya üreticileri üretimi durdurdu /14 Mart 2020 23:28

Kolonya üreticileri üretimi durdurdu

Yıllık 900 ton kolonya üretimi yapan fabrika, etil alkol bulamayınca üretimi durdurdu.Kırıkkale'de faaliyet gösteren kolonya fabrikasında, hammadde etil alkolün tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle üretim durdu.

SHABER3.COM

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 33 işçi ile 42 çeşit olmak üzere yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada, dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle son 1 aydır hammadde sıkıntısı yaşanmaya başladı. İç pazarın yanında başta ABD ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapılan fabrikada hammadde tedariki sorunu nedeniyle üretim son 10 gündür durdu. İşçi sayısını 18'e düşüren firmanın stokları da tükenme aşamasına geldi.

'İHRACATI TAMAMEN DURDURDUK'

Firma sahibi Mehmet Akçay, koronavirüs nedeniyle birçok üründe olduğu gibi kolonyada da hammedde sıkıntısı yaşandığını söyledi. Türkiye genelinde bayileri olduğunu ifade eden Akçay, "Bu seneki kriz kadar bir kriz görmedik. Hammadde yok. Elimizde hammadde olmadığı için üretim yapamıyoruz. Yurt dışına mal sevkiyatını tamamen durdurduk" dedi.

Akçay, antibaktariyel jellerde alkol kullanıldığını, bu ürünlerde alkol kullanımının hızlı olması nedeniyle sıkıntının ortaya çıktığını anlatarak, "Bize gelecek olan hammaddeler diğer alanlara aktarılmaya başlandı. Biz ülke olarak alkolün hepsini üreten bir ülke değiliz, ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerde de bu virüs görüldüğü için hammaddeyi pek vermek istemiyorlar. Alkol olmayınca kolonya da olmuyor" diye konuştu.

'FİYATLARIMIZI DEĞİŞTİRMEDİK'

Akçay, 1 aydır stoklarındaki ürünleri sattıklarını kaydederek, "2 aydır özellikle, Japonya ve İran?dan ürünlerimize talep var, onların taleplerine bırakın karşılık vermeyi cevap bile veremedik, fabrikamızda ne var ne yok ürünlerimizi yurt içindeki piyasamıza sürdük. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı dönemde fiyatlarımızı değiştirmedik. Bu adaletli olmazdı" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kolonya üreticileri üretimi durdurdu Sonraki Haber >>

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:18:23