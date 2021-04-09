Samanyolu Haber /Dünya / 'Koltuk' krizi büyüyor: AP'de özel oturum çağrısı /09 Nisan 2021 09:08

'Koltuk' krizi büyüyor: AP'de özel oturum çağrısı

Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, Saray'da yaşanan "koltuk krizi" nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda özel oturum düzenlenmesini talep etti.

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Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP), AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Salı günü gerçekleşen Türkiye ziyareti sırasında Saray'da yaşanan “koltuk krizi” nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda özel oturum düzenlenmesini talep etti.

EPP Başkanı Manfred Weber konuya ilişkin yayınladığı açıklamada şunları söyledi:

“Başkan von der Leyen ve Michel’in Ankara ziyareti, Avrupa’nın Türkiye’ye yaklaşımının sağlamlığı ve birliği mesajı olmalıydı. Maalesef, Başkanlar gerektiği anda birlik gösteremedikleri için bir bölünme sembolüyle sonuçlandı. Avrupa’nın dış politikasından daha fazlasını bekliyoruz. Avrupa Parlamentosu’ndan onay gerektirdiğinden Başkan Michel’in (Erdoğan’la) görüşmede masaya ne koyduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikasında, Kıbrıs’a ve dış sınırlarımıza yönelik somut ve kalıcı değişiklikler gerçekleşmeden vize veya gümrük taahhütleri verilmesinden son derece endişeliyiz. Ayrıca ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sivil topluma ve ülkedeki siyasi tutuklulara yönelik tecavüzlerine karşı endişelerimizi ortaya koymamıştır. Bu konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor ve bu nedenle iki Başkanın katılımıyla genel bir oturum talep ediyoruz.”
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