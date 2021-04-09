Yastık altındakini çıkar, 500 bin Euro'ya yeni araç aldık!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın 474 bin 950 euroya aldığı Mercedes Benz S600 Guard model aracın faturasını paylaştı. Fatura bilgilerine göre araç 30 Mart 2021 tarihinde alınmış.





Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 474 bin 950 euroya (4 milyon 607 bin TL) alınan araçtan kaç tane alındığını sordu.

Mercedes firması Guard serisiyle zırhlı koruma sunuyor. Bu serinin en üst modeli S 600 Guard. Zırha ilave olarak bu modelde en yüksek balistik koruma olan VR9 güvenliği bulunuyor.





Airmatic süspansiyonları ile üst düzey konfor ve yenilikçi sürüş destek sistemleri ise yüksek güvenlik vaat eden S 600 Guard’ın 530 hp güç ve 830 Nm tork üreten 6.0 litrelik çift turbolu V12 motor bulunuyor. Gövdesinde özel çeliklere ve ısıya dayanıklı malzemelere yer verilen aracın lamine camları da polycarbonat ile kaplı. Araç, 6.0 litrelik oldukça güçlü bir motor sahip.





‘MERCEDES FAHRETTİN ALTUN’A MI ALINDI?’





Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanı Fahrettin Altun, AA Genel Müdürlüğü görevine atanan Serdar Karagöz’ü ziyaret etmeye Mercedes bir araçla gittiği sosyal medyadan paylaşılmış ve daha sonra bu mesaj silinmişti.

Altun’un makam aracı olarak kullandığı Mercedes model aracın yeni alınan araç olabileceği belirtildi.



