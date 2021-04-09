Samanyolu Haber /Gündem / Yastık altındakini çıkar, 500 bin Euro'ya yeni araç aldık! /09 Nisan 2021 09:25

Yastık altındakini çıkar, 500 bin Euro'ya yeni araç aldık!

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve koronavirüs salgını, Cumhurbaşkanlığı'nın Mercedes'in en son versiyonu olan lüks araç alımını engellemedi. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Mart 2021 tarihinde 4 milyon 600 lira değerinde, balistik koruma özelliği bulunan S 600 Guard model araç aldığını duyurdu.

SHABER3.COM

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın 474 bin 950 euroya aldığı Mercedes Benz S600 Guard model aracın faturasını paylaştı. Fatura bilgilerine göre araç 30 Mart 2021 tarihinde alınmış.

Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 474 bin 950 euroya (4 milyon 607 bin TL) alınan araçtan kaç tane alındığını sordu.
 
Mercedes firması Guard serisiyle zırhlı koruma sunuyor. Bu serinin en üst modeli S 600 Guard. Zırha ilave olarak bu modelde en yüksek balistik koruma olan VR9 güvenliği bulunuyor.

Airmatic süspansiyonları ile üst düzey konfor ve yenilikçi sürüş destek sistemleri ise yüksek güvenlik vaat eden S 600 Guard’ın 530 hp güç ve 830 Nm tork üreten 6.0 litrelik çift turbolu V12 motor bulunuyor. Gövdesinde özel çeliklere ve ısıya dayanıklı malzemelere yer verilen aracın lamine camları da polycarbonat ile kaplı. Araç, 6.0 litrelik oldukça güçlü bir motor sahip.

‘MERCEDES FAHRETTİN ALTUN’A MI ALINDI?’

Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanı Fahrettin Altun, AA Genel Müdürlüğü görevine atanan Serdar Karagöz’ü ziyaret etmeye Mercedes bir araçla gittiği sosyal medyadan paylaşılmış ve daha sonra bu mesaj silinmişti. 
Altun’un makam aracı olarak kullandığı Mercedes model aracın yeni alınan araç olabileceği belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yastık altındakini çıkar, 500 bin Euro'ya yeni araç aldık! Sonraki Haber >>

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:09:10