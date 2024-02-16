Komplo ve suikast iddiaları: BM personellerini ülkeden kovdu

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nin ülkedeki çalışmalarının askıya alındığını ve BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtti.



BM'nin, Venezuela'da "amacına uygun davranmadığını" savunan Gil, Karakas'ta 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BM Ofisi ile tüm işbirliği kanallarını 30 günde gözden geçireceklerini söyledi.



Gil, ülkeye karşı planlanan "komplo" ve "darbe girişimleri"nde ofisin özel hukuk bürosu işlevi gördüğünü vurgulayarak, "Bu ofiste görevlendirilen personel; sömürgeci, istismarcı ve BM iç tüzüğünü ihlal eden kişilerdir. Bu personelin 72 saatte ülkeyi terk etmesini ve yaptıklarını uluslararası kamuoyuna deklare etmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.



BM Ofisi'nin Venezuela'ya karşı adil davranmadığına işaret eden Gil, "2019'da mutabakat mektubunun imzalanmasından bu yana Ofis, açıkça taraflı bir tutum sergiledi. Anayasal kurumlara yapılan saldırılara, çeşitli suikast girişimlerine, darbelere ve komplolara karşı taraflı hareket etti" diye konuştu.



Gil, ülkenin içişlerine müdahale edilmemesi ve anayasal kurumlara saygı duyulması koşuluyla uluslararası insan hakları kurumlarıyla daima işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.



BM’DEN AÇIKLAMA



BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Venezuelalı yetkililerle irtibatın sürdüğünü aktaran Shamdasani, "Bizim için öncülük eden prensip, her zaman Venezuela halkının insan haklarını teşvik etmek, korumak olmuştur ve olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.



Shamdasani, Venezuela hükümetinin kararının üzücü olduğunu belirterek, atacakları adımları gözden geçirdiklerini kaydetti.



KOMPLO VE SUİKAST İDDİALARI



Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik "komplo ve suikast" planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Saab, dün düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan 19 kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve 15 kişi hakkında ise tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti.



"Brazelete Blanco" (Beyaz Bilezik) operasyonu kapsamında, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey görevlilere suikast yapılmak istendiğini vurgulayan Saab, uluslararası medyada Venezuela yargısına karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.



Saab, ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel ve 4 aile üyesinin gözaltına alınmasına ilişkin ise "Anayasa çerçevesinde ve insan haklarına saygı duyularak bir süreç yürütülüyor. Onun (Aktivist Miguel) bir misyonu vardı, Brazalete Blanco komplosunun bir parçası olarak görev yaptı ve operasyondaki görevi de terör eylemlerinin iletişimsel olarak bağlantılarını sağlamaktı. Bu yüzden gözaltına alındı" dedi.

