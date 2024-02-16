AK Partili adaya saldırıda Barış Boyun suç örgütü izi

Son olarak Boyunlar çetesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 Şubat’ta operasyon yapılmış ve 2'si çocuk olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 2’si serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.





"Türkiye’nin, suç örgütlerinin merkezi haline geldiği" yorumlarında en çok örnek verilen çarpıcı olaylardan biri olan saldırı sonucunda, Sırp suç örgütü lideri Vukotiç öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Vukotiç suikastına ilişkin hazırlanan iddianameye göre, Vukotiç'in öldürülmesi için 1,5 milyon Euro ödenmişti. Vukotiç’in infazı için ödemeyi gerçekleştirenler, 2014 yılında İspanya’nın Valencia şehrindeki limanda Skaljari üyelerinin 200 kilo kokain bularak sahiplenmeleri üzerine kendilerine savaş açan, liderliğini Radoje Zvicer’in yaptığı Sırp "Kavacki" suç örgütüydü.





Çete üyelerinin, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edilmişti. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i gözaltına alınmış, onlarca uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilmişti.





Birçok kez "çökertildi" denilen ancak Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde eylemlerine devam eden Boyunlar çetesinin önemli isimleri yurt dışında da aktifti. Geçen yıl mayıs ayında, Gürcistan'da etkin olan çeteye silahlı saldırı düzenlenmişti. Barış Boyun’un önemli isimlerinden Emircan Yılmaz, saldırıda öldürülmüştü. Saldırıya uğrayan 3 kişi, İstanbul'daki 'Barış Boyun suç örgütü' soruşturmasında aranan firari şüphelilerdi.





Ayrıca Boyun çetesi mensuplarından Edip Yalçın Gürcistan’da, Halil Ay Fransa’da öldürüldü.





AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında silahlı saldırı düzenlendi. 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrasında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 4’ü çocuk 26 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 16 kişinin tutuklandığını, 3’ünün 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı., savcılığın yürüttüğü soruşturmada, saldırıyı düzenleyenlerin, İtalya’da firari olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı Beyoğlu merkezli suç örgütüne mensup oldukları belirlendi. Tutuklananlar arasında, "Boyunlar"a bağlı bir grup olan ve sosyal medyayı aktif kullanan "Daltonlar" grubu üyelerinin de olduğu açıklandı.Son yıllarda defalarca operasyon düzenlenen, yüzlerce suça karıştıkları tespit edilen Barış Boyun çetesi kimdi? Çetenin işlediği cinayetler ve haklarında yürütülen soruşturmalar nelerdi?Çete, para karşılığında motosikletli tetikçileri ile sokak ortasında çok sayıda cinayet, yaralama olaylarını gerçekleştirdi. 8 Eylül 2022’de İstanbul’un en işlek yerlerinden olan Mecidiyeköy’de, trafikte gerçekleştirilen kanlı cinayet çetenin son yıllardaki en çok dikkat çeken eylemlerinden biriydi.Sırp "Skaljari" suç örgütünün lideri Jovan Vukotiç’in sağ ön koltukta, hamile sevgilisi ve çocuğunun arka koltukta oturduğu araca, yanına yaklaşan motosiklette bulunan iki kişi tarafından kurşun yağdırılmıştı. İstanbul’un merkezinde yapılan infaz, yabancı suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti kavgasının bir sonucuydu.Boyunlar çetesine farklı zamanlarda da operasyonlar düzenlenmeye devam edildi. 2023 yılının nisan ayında, 25 yaşındaki Kuran kursu hocası Ramazan Arslan, Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri başta olmak üzere 103 suça karıştıkları tespit edilen Boyunlar çetesine operasyon yapılmıştı.Boyunların yurt dışında karıştığı silahlı çatışmalardan biri de Yunanistan’da yaşandı. Başkent Atina’nın Artemida banliyösünde 11 Eylül 2023’te meydana gelen silahlı saldırıda, kanlı bir hesaplaşma gerçekleşti. Alman plakalı araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Öldürülen 6 isim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çıktı. Bu kişilerin Barış Boyun çetesi mensupları olduğu tespit edildi.Saldırıyla ilgili hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da soruşturma başlatıldı, çete üyelerinin öldürülenlerin intikamını almak için İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul’daki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.Boyun çetesinin eylemleri sadece suç örgütleri ve hesaplaşmalar üzerine değildi. Boyunlar davasının hakimi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 6 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgeyi gören kameraların, kazanın yaşandığı anlarda elektrik kesintisi nedeniyle kayıt alamadığı 10 dakika sonra tekrar devreye girdiği ortaya çıktı.Mahkeme Başkanının yakın çevresine Barış Boyun çetesine yönelik davada yaşanan tehditten bahsettiği, kaza öncesinde trafikte seyir halindeyken şüpheli bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını anlattığı ifade edildi.