– Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar





Erzincan’daki maden faciasında Anagold çalışanı 9 işçi hala milyonlarca metreküplük toprak yığınının altında.Felaketin ardından faaliyetlerini askıya aldığını açıklayan şirket ise yeni işçi alımı için Linkedln platformuna ilan verdi.Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, firma ilanda “İnsanları önemseyen şirket kültürü” ifadesini kullandı.Şirketi, kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı. İlana şu ana kadar 12 kişi başvurdu.İlanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:– İnsanları önemseyen bir şirket kültürü– Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak– Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar2010 yılından itibaren Çöpler Altın Madeni’ne karşı hukuk mücadelesi veren köylüler, çevreciler ve meslek örgütleri Anagold’un bölgedeki faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.Madenin sınırlarını genişletmek için yaptığı başvurulara TMMOB, açtığı davalarda madenin liç alanında çökme yaşanabileceğini ve çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.İtirazlara rağmen Çöpler Altın Madeni için 3 kat kapasite artışının Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde onaylandığı ayrıca Kurum’un maden ile ilgili bir önergeye, “Gerekli değerlendirmeler sonucu ÇED kararı verilmiştir” yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı.Madene ÇED raporunu veren SRK Danışmanlık’ın yönetim kurulu üyesi Ahmet Oğuz Öztürk’ün de daha sonra Anagold şirketi yöneticisi yapıldığı anlaşılmıştı.