Galatasaray, Sparta Prag'ı 90+1'de yıktı: Muslera tuttu, Icardi attı

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.





Dakika 19'da, Icardi'nin ara pasına sol kanattan hareketlenen Kerem Demirbay, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve açısı kapalı olmasına rağmen sert bir şutla kaleciyi kapattığı köşeden mağlup etti. Galatasaray, Demirbay'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.





Ceza sahası içine yapılan orta sonrası, ceza yayı dışına açılan topa gelişine vuran Angelo Preciado şık bir gole imza atarak skoru 1-1'e getirdi.





Avrupa Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, iki kırmızı kartın çıktığı maçta, Fernando Muslera'nın 90'daki kurtarışıyla hayata tutundu, 90+1'de Mauro Icardi ile fişi çekti ve 3-2 galip geldi.Maçtaki gol perdesini 19. dakikada açan Kerem Demirbay, müthiş bir füzeyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı önde kapatan temsilcimiz, 47. dakikada Angelo Preciado'nun golüne engel olamadı.Dries Mertens'in 60. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçen sarı kırmızılılar, 62'de Victor Nelsson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Prag 65'de Jan Kuchta'nın kafa golüyle skoru 2-2 yaptı. Çekya ekibinin sol kanat beki Matej Rynes, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca konuk ekip de 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın 90. dakikasında, Fernando Muslera karşı karşıya bir pozisyonda müthiş bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray'ı 3-2'lik galibiyete taşıdı. Arjantinli yıldız, 2 asist-1 golle maçın adamı oldu.Maçın ilk bölümüne önde presle başlayan Sparta Prag, Galatasaray kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi. İlk yarının ortalarında oyunun kontrolünü ele alan Galatasaray, Mauro Icardi'nin pas dağıtımındaki başarılı performansı sonrası gol pozisyonları yakalamaya başladı.İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da maça iyi başlayan taraf Sparta Prag oldu. Sağlı solu ataklar geliştiren Çekya ekibi, yine bir duran top pozisyonu sonrası golü buldu.Mücadelede temponun düştüğü anlarda, Dries Mertens sahneye çıktı ve Galatasaray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Belçikalı yıldız, savunmaya çarpan şutunun ağlarla buluşmasıyla 60. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.Ancak golden bir dakika sonra, Galatasaray savunmasının arkasına atılan bir top sonrası, Nelsson rakibini ceza sahası dışında faulle durdurunca kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılı takım 62'de 10 kişi kalırken, 65'te Prag'ın beraberlik golü geldi.Sağ kanattan yapılan ortaya penaltı noktası civarında iyi yükselen Kuchta, kafa vuruşuyla topu köşeden filelere bıraktı ve durumu 2-2'ye getirdi.Galatasaray 10 kişi kalsa da beraberlik için Prag kalesine yüklenirken, 80. dakikada Çekya ekibi de 10 kişi kaldı.Barış Alper Yılmaz'la mücadelesi sırasında dirseğiyle faul yapan Matej Rynes, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk hamlesini 84. dakikada yaptı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demribay'ı oyundan alırken, Tete ve Zaha oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 90. dakikasında, Galatasaray'ı savunmada az adamla yakalayan Sparta Prag, Kaan Kairinen'in ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Tomas Wiesner ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Ancak Muslera gole izin vermedi.Ve dakikalar 90+1'i gösterdiğinde, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sahneye çıktı. Barış Alper'in pasında ceza yayı içinde topun sahibi olan Arjantinli golcü, uzak köşeye yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.