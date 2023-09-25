Samanyolu Haber /Dünya / Komşuda salgın alarmı verildi /25 Eylül 2023 20:40

Komşuda salgın alarmı verildi

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY), Kerkira Adası'nda leptospiroz salgını ihtimaline karşı çalışma başlatılmasını istediği bildirildi.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, 22 Eylül’de Kerkira Adası’nda hayatını kaybeden bir kişinin ölüm nedeninin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz olduğu belirtildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANDI

EODY, mayısta da Kerkira’da bir kişinin leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, Bölge Valiliği Sağlık Genel Müdürlüğünden salgın hastalık ihtimaline ilişkin araştırmada bulunmasını ve dezenfeksiyon ile haşere ilaçlama çalışması yapmasını istedi.

BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerden bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana da geçebiliyor.
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