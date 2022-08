“KOMŞULARIMIZA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ”





Yanlış yürütülen sığınmacı politikaları üzerinden eleştirilierin hedefi olan AKP yönetiminin Suriye ile yakınlaşma politikalası izleyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'nin komşuları konusunda yeni bir açıklama yaptığı aktarıldı."İnşallah bu öğrencilerimiz hem kendi toplumlarına hizmet edecek hem de münasebetlerinin gelişmesinde katkılar sağlayacaktır. Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kuruluş tarihi 2016 olan jandarma sahil güvenlik akademimizden 33'ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 23 bin 546 evladımızı mezun ettik. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan her öğrencimiz tıpkı selefleri gibi Türkiye'nin en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar.Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın gelecekteki komutanlarını yetiştiren bu akademide özellikle alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati ehemmiyette görüyorum.Türkiye, 3 kıtanın kesişme noktasında yer alan, stratejik önemi fevkelade yüksek bir coğrafi konuma sahiptir. Asya'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir.Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki kardeş kavgasının, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Afrika'da her yıl 100 binlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız, Türkiye'dir. Bu bölgenin tüm halkları birbirlerinin kardeşleridir.Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuza aykırıdır. Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz. Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.