Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Finlandiya ile birlikte dünya gündemine de oturan başbakan Sanna Marin'in parti görüntüleri sonrasında yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.





Katıldığı parti görüntüleri servis edilip uyuşturucu kullandığı iddia edilen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in test sonucunun negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Finlandiya’da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından tartışmaların odağı olan Başbakan Sanna Marin’in uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı. Finlandiya’da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından tartışmaların odağı olan Başbakan Sanna Marin’in uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı.

Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya’da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin’e, 19 Ağustos’ta yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.Açıklamaya göre, yapılan testte Marin’in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi.Marin’in uyuşturucu testinin ücretini kendi cebinden ödediği belirtilen açıklamada, testle ilgili detaylı bilgi almak isteyen basın mensuplarının başbakanlıktan bilgi isteyebileceği kaydedildi.Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.