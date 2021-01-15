KONDA'nın aralık ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar

KONDA Araştırma Şirketi, 2020’nin son ayında yaptığı anket çalışmasını tamamladı.





Seçmenlerin hangi partiye oy vereceğine ilişkin kamuoyu yoklamasında, Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 50’nin altında kaldığı belirtiliyor.





BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, ankete katılanların yüzde 39,8’i oyunu iktidar partisi AKP’ye vereceğini ifade etti.





CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 22,2 olurken, HDP’nin oy oranı yüzde 10,7 olarak açıklanıyor. Ankete katılanların yüzde 10,5’i ise İyi Parti’ye oy vereceğini kaydetti.





Ankete göre, Cumhur İttifakı’nın ‘küçük ortağı’ MHP, ittifak haricindeki partiler için belirlenen yüzde 10’luk seçim barajının altında kalıyor. MHP’ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 9,8 olarak belirlenmiş. Ancak yine de iki partinin oy toplamının yüzde 50 bandına yakın olması dikkat çekiyor.





Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile AKP’den ayrılan isimler tarafından kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 6,9 olarak tespit edildi.





KONDA’nın anketi, 2018 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 53,3 oy oranına sahip Cumhur İttifakı’nın yüzde 49,6’ya gerilediğini ortaya koyarken, muhalefetin ise çoğunluğu yakaladığı görüldü.





Ankete göre, ancak AKP ve MHP dışındaki partilerin bir arada seçime girmesi durumunda alacakları toplam oy oranı yüzde 50,3 olarak tespit edildi.





Yüzde 0,1’lik pay ise hata payı olarak kabul ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi, AKP ve MHP ittifakının son dört ayda kan kaybı yaşadığını ve anketlerde muhalefet partileri karşısında gerilediğini kaydetti. Ankete göre ayrıca, aralık ayında sandığa gideceğini ifade edenlerin sayısında da diğer aylara göre artış yaşandı.