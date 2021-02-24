Kongre kongre gezen AKP'li vekil korona çıktı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özboyacı, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı.Çok şükür genel durumum iyi. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” ifadelerine yer verdi.







Parti kongrelerinde yer aldı







Koronavirüs'e yakalanan Özboyacı’nın partisinin il kongrelerine katıldığı ortaya çıktı.





15 Şubat tarihinde AKP Konya İl Kongresi’ne katılan Özboyacı, kongre fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.





4 gün önce de partisinin Eskişehir İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılan ve o anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Özboyacı'nın kaç kişiye hastalık bulaştırdığı ya da kendisiyle birlikte kaç kişinin koronaya yakalandığı bilinmiyor.





AKP yönetimi bütün uyarılara rağmen kalabalık kongreler yapmaya devam ediyor.