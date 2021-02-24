Samanyolu Haber /Gündem / Kongre kongre gezen AKP'li vekil korona çıktı /24 Şubat 2021 10:56

Kongre kongre gezen AKP'li vekil korona çıktı

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Özboyacı'nın 15 Şubat tarihinde partisinin Konya İl Kongresi'ne, 4 gün önce ise Eskişehir İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özboyacı, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı.Çok şükür genel durumum iyi. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” ifadelerine yer verdi.

Parti kongrelerinde yer aldı 

Koronavirüs'e yakalanan Özboyacı’nın partisinin il kongrelerine katıldığı ortaya çıktı.

15 Şubat tarihinde AKP Konya İl Kongresi’ne katılan Özboyacı, kongre fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

4 gün önce de partisinin Eskişehir İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılan ve o anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Özboyacı'nın kaç kişiye hastalık bulaştırdığı ya da kendisiyle birlikte kaç kişinin koronaya yakalandığı bilinmiyor.

AKP yönetimi bütün uyarılara rağmen kalabalık kongreler yapmaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kongre kongre gezen AKP'li vekil korona çıktı Sonraki Haber >>

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:43