Konkordato ilan eden sağlık merkezi kepenk indirdi

Ekonomideki kötü gidişattan sağlık sektörü de nasibini almıştı. Çok sayıda hastane ve tıp merkezi konkordato veya iflas ilan etmiş ve icraya düşmüştü. Kocaeli'de ise bir tıp merkez konkordatodan çıkamadı ve kepenkleri kapatmak zorunda kaldı.







Yerel Kocaelifikir'in haberine göre İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi adıyla faaliyet gösteren, Yaşar Ellialtı’nın sahibi olduğu özel Kocaeli Tıp Merkezi’nin uzun süredir maddi zorluklar yaşadığı biliniyordu.





Özel Kocaeli Tıp Merkezi, Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, hastanenin konkordato şartlarını taşıdığına hükmederek konkordato talebini kabul etti. Ancak hastanenin kurtulması için konkordato yeterli olmadı.





Koronavirüs vakasının ardından hasta kabulü yapamayan hastane için geçtiğimiz hafta Bakanlığa kapatma kararı yazısının gönderildi belirtildi.





Sağlık Bakanlığının kapatma kararı yazısını onaylaması ile birlikte Özel Kocaeli Tıp Merkezi kapanmış olacak. Tüm tıbbi malzemelerini de Başiskele’deki Özel Kocaeli Hastanesine taşıdığı ifade edildi.





Yaklaşık dört yıldır İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvar NO;37 adresinde hizmet veren ve yaklaşık 12,5 milyon TL’lik bir yatırımla açılmıştı.





İzmitli iş adamı Yaşar Ellialtı’nın halen sahibi ve ortağı olduğu Başiskele’de Özel Kocaeli Hastanesi ile Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi de bulunuyor.