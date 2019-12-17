Konut satışları arttı

Konut satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,4 artarak 138 bin 372 adet seviyesine yükselirken, kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle ipotekli satışlardaki artış yüzde 724,8 oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ipotekli konut satışları 43 bin 911 adede yükseldi. Böylece toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,7 oldu.





İpotekli satışlarda İstanbul yüzde 18,6’lık pay ve 8 bin 183 adetle ilk sırayı alırken, toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 47,6 ile Ardahan oldu.





İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 19,8 ARTTI





İlk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla 48 bin 909 adete yükseldi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,3 oldu.





İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,3 artarak 89 bin 463 adet olurken, ikinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 494 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sıraya yerleşti.





Ankara 4 bin 423 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 538 konut satışı ile İzmir takip etti.





YABANCIYA KONUT SATIŞI KASIM AYINDA DA AZALDI





Yabancıların aldığı konut sayısı ekim ayından sonra kasımda da düştü. Sayı kasımda yüzde 14,6 azalarak 3 bin 988’e geriledi.





Yabancıya konut satışlarında ilk sırayı 1 bin 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova takip etti.





Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı.





Bu ülkeyi sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan takip etti.