Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı /05 Haziran 2023 10:03

Konya'da silahlı kavga: 7'si polis 11 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı.

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
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