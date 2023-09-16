Konyaspor’u deplasmanda yenen Rizespor liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi.



Konyaspor, 34. dakikada Uğurcan Yazğılı ile öne geçerken, Rizespor 87. dakikada Gustavo’nun penaltıdan ve 90+3. dakikada Gaich’in golleriyle karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.



Ligin yeni ekiplerinden Rizespor, bu galibiyetle puanını 10’a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor ise 8 puanda kaldı.



Maçta ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme’nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Rizespor, maçın son bölümünde bulduğu golle beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde Soner Dikmen’in müdahalesiyle Minchev’in yerde kaldığı pozisyonda, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gustavo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



Uzatma dakikalarında gelen gol, Rizespor’u galibiyete taşıdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Gaich, kaleci Bernardoni’yi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.