Köpek balıkları günümüzde neden çok daha öfkeli ve saldırgan ?

Bilim insanlarına göre, dünya okyanuslarının kaydedilen en yüksek yüzey sıcaklığına ulaşmasının ardından köpekbalıkları daha da kızgın hale gelmiş olabilir.





AB'nin hava durumu servisi Copernicus, geçtiğimiz günlerde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalama 20.96 santigrat dereceye ulaşarak, 2016'da kaydedilen bir önceki en yüksek sıcaklık olan 20.95 dereceyi geçtiğini açıkladı. Daha sıcak denizler balıklar ve mercanlar için sorun teşkil ediyor ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açabiliyor. Okyanuslar ısındıkça morina gibi balıkların sevdikleri daha serin denizlere ulaşmak için daha kuzeye gitmeleri gerekebiliyor.













Köpekbalıkları gibi yırtıcılar ise, daha sıcak koşullarda kafaları karıştığı için saldırganlaşabiliyor.





Yukarıda gördüğünüz veriler, ortalama deniz sıcaklıklarının kayıtların başladığı 1970'lerin sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Burada, günlük küresel deniz yüzeyi sıcaklığı, 1 Ocak 1979'dan 23 Temmuz 2023'e kadar her yıl için bir zaman serisi olarak çiziliyor. 2023 ve 2016 yılları sırasıyla parlak kırmızı ve koyu kırmızı ile gölgelendirilmiş kalın çizgilerle gösterilmiş. Diğer yıllar ince çizgilerle gösterilmiş ve maviden (1970'ler) kiremit kırmızısına (2020'ler) doğru on yıla göre gölgelendirilmiş.















WMO, Temmuz ayının önemli bir farkla en sıcak ay olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki grafikte, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak 30 ay görülüyor. Bilim insanları okyanusların neden bu kadar sıcak olduğunu araştırıyor ancak sera gazı emisyonlarından kaynaklanan ısınmanın çoğunu emdikleri için iklim değişikliğinin denizleri çok daha sıcak hale getirdiğini söylüyorlar.





Kırılan sıcaklık rekoru, bu yıl İngiltere, Kuzey Atlantik, Akdeniz ve Meksika Körfezi de dahil olmak üzere birçok denizde yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından geldi. Reading Üniversitesi ve Ulusal Atmosferik Bilim Merkezi'nden Profesör Rowan Sutton, okyanusun ısınmasının endişe verici olduğunu söyledi.



