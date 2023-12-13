Samanyolu Haber /Spor / Kopenhag'a kaybeden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti /13 Aralık 2023 01:08

Kopenhag'a kaybeden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Deplasmanda Kopenhag'a mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını değerlendiremedi. Manchester United'ın da Bayern Münih'e mağlup olmasıyla Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Galatasaray, gruptan çıkamadı. Manchester United'ın sahasında oynadığı maçta Bayern Münih'e mağlup olmasıyla Galatasaray, grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

İki takımın da isabetli şut kaydedemediği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lerager kaydetti. Sol kanattan gelişen atakta Diogo Goncalves'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Elias Achouri'nin yerden çıkardığı topa Lukas Lerager, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Bu golden sonra oyuna giren Dries Mertens ve Hakim Ziyech ile hareketlenen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-0 Kopenhang'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Kopenhag'ın golünü kaydeden Lerager, 90. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla puanını 8'e yükselten Kopenhag, 15 puanlı lider Bayern Münih'in ardından ikinci olarak adını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına yazdırdı. 5 puanla üçüncü sırada kalan Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Manchester United ise 4 puanla son sırada kaldı ve Avrupa defterini kapattı.
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