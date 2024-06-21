Koray Aydın yeni parti kurmaya hazırlanıyor iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Koray Aydın'ın genel başkanlık seçimlerinden sonra İYİ Parti ile bağlarını kopardığını savunarak, "Partinin hiçbir programına katılmıyor. Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme nedeniyle bir çıkış yaptı ama etkili olmadı. Bayramdan sonra ekibiyle bir toplantı yapıp, istifa edip etmemeyi tartışacağı söyleniyor" diye yazdı.



Koray Aydın'ın istifa edeceğini savunan Selvi, "Ekibi İYİ Parti teşkilatlarını arayıp, 'Yeni parti kurarsak bizimle hareket eder misiniz?' diye nabız yoklamış ama pek umduklarını bulamamışlar. Buna rağmen yine de yeni parti kurma ihtimali ağır basıyor" ifadelerini kullandı.