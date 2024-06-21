16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor

2008 yılından bu yana vergi alınmayan borsa kazançlarından, hisse senedini elde tutma süresine göre yüzde 2.5 ile yüzde 10 oranında vergi alınması bekleniyor.



Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve 3 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlardan vergi alınacak.



Hazırlanan vergi yasa taslağına göre borsa kazancından kesilecek vergi, hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre, 3 aya kadar yüzde 10, 6 aya kadar yüzde 7.5, 1 yıla kadar yüzde 5, 3 yıla kadar yüzde 2.5, 3 yıl üstü için yüzde 0 olacak.



2008 YILINDAN BU YANA YÜZDE 0



Sözcü gazetesinin haberine göre; taslakta, borsadan 2024 yılında 900 milyar lira kazanç elde edileceği ve buradan 73.2 milyar lira vergi alınacağı tahmini yapıldı.



Taslakta yer alan bilgi notunda, BIST’te işlem gören ve 1 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirildiği, ancak kesinti oranının Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılından bu yana yüzde 0 olarak uygulandığı belirtildi.



Düzenlemenin etki analizinde, gerçek ve tüzel kişi, yabancı-yerli tüm yatırımcılar tarafından 2022 yılında borsadan elde edilen kazancın 540.8 milyar TL olduğu, bu kazancın 2024 yılında 900 milyar TL olacağı ve bu gelirden aylık 6.1 milyar, 73.2 milyar lira vergi alınacağı tahmini yapıldı.