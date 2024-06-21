Samanyolu Haber /Ekonomi / 16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor /21 Haziran 2024 09:28

16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor

Borsa kazançlarından yüzde 2.5 ile yüzde 10 oranında vergi alınması gündemde.

SHABER3.COM

2008 yılından bu yana vergi alınmayan borsa kazançlarından, hisse senedini elde tutma süresine göre yüzde 2.5 ile yüzde 10 oranında vergi alınması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve 3 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlardan vergi alınacak.

Hazırlanan vergi yasa taslağına göre borsa kazancından kesilecek vergi, hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre, 3 aya kadar yüzde 10, 6 aya kadar yüzde 7.5, 1 yıla kadar yüzde 5, 3 yıla kadar yüzde 2.5, 3 yıl üstü için yüzde 0 olacak.

2008 YILINDAN BU YANA YÜZDE 0

Sözcü gazetesinin haberine göre; taslakta, borsadan 2024 yılında 900 milyar lira kazanç elde edileceği ve buradan 73.2 milyar lira vergi alınacağı tahmini yapıldı.

Taslakta yer alan bilgi notunda, BIST’te işlem gören ve 1 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirildiği, ancak kesinti oranının Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılından bu yana yüzde 0 olarak uygulandığı belirtildi.

Düzenlemenin etki analizinde, gerçek ve tüzel kişi, yabancı-yerli tüm yatırımcılar tarafından 2022 yılında borsadan elde edilen kazancın 540.8 milyar TL olduğu, bu kazancın 2024 yılında 900 milyar TL olacağı ve bu gelirden aylık 6.1 milyar, 73.2 milyar lira vergi alınacağı tahmini yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:06