Putin'in ziyareti sonrasında tansiyon yükseldi: Askerler kara sınırını geçti

Kore Savaşı'ndan beri tansiyonun yüksek olduğu bölgede son dönemde yaşananlar uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor. Kuzey Kore askerlerinin sınırı geçmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta 24 yıl sonra ilk kez Pyongyang'ı ziyaret etmesinin ardından yaşandı.





Güney Kore ile Kuzey Kore arasında son günlerde giderek tırmanan gerilimde endişe yaratan bir noktaya ulaşıldı.Son haftalarda tarafların birbirlerine balonlarla dışkı, çöp ve para gönderdiği ve dev hoparlörlerle propaganda yaptığı bölgede Kuzey Koreli askerlerin sabaha karşı kara sınırını birkaç kez geçtikleri açıklandı.Seul Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Perşembe sabahı birkaç Kuzey Kore askerinin sınırı geçmesinin ardından Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açtığını duyurdu.JCS, uyarı ateşinin ardından Kuzey Koreli askerlerin geri çekildiğini de aktardı.Askerler Perşembe günü saat 11.00 civarında Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) ortasından geçen Askeri Sınır Çizgisi'ni ihlal etmişlerdi.Bu olayın bu ay içinde yaşanan en az üçüncü vaka olduğu belirtilirken Salı günü de onlarca Kuzey Kore askeri sınırı ihlal etmiş ve Güney Kore ordusu uyarı ateşi açmıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş ve iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmıştı. İki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik anlaşmalar kapsamında Rusya'ya ya da Kuzey Kore'ye üçüncü bir ülke tarafından saldırılması durumunda yardım edileceği belirtilmişti.Putin, Kuzey Kore temasları sonrasında, bu ülkeye silah gönderilebileceğinin de sinyalini vermişti.