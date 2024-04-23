Samanyolu Haber /Gündem / Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İnsana ait iskelet parçaları bulundu! /23 Nisan 2024 20:24

Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İnsana ait iskelet parçaları bulundu!

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolmuştu. Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 83 yaşındaki Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.
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