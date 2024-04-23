Erdoğan’dan 'Özgür Özel ile görüşme' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin olarak açıklama yaptı.



TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, CHP lideri Özel'in kendisiyle görüşme talebi olduğunu ifade etti.



Erdoğan, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz" ifadesini kullandı.



TBMM’DE BİR ARAYA GELDİLER



Daha sonra Özel ve Erdoğan resepsiyon devam ederken bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan gazetecilere “İnşallah önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz” dedi.



Sözcü TV sunucusu İpek Özbey’e görüşme hakkında bilgi veren Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:



“Çay içtik, baş başa bir görüşme değildi. Meclis Başkanı ve çok sayıda grupbaşkanvekili ile milletvekili vardı. Ben gittim, sayın Cumhurbaşkanı ayağa kalktı, elini sıktım, ‘İyi bayramlar’ dedim, ‘İyi bayramlar’ dedi. Sağlığımı sordu, iyi olduğumu söyledim. Sonra Meclis Başkanı’nı yanına çağırdı, yanına oturduk. Birçok insan vardı. Görüşme bu şekilde geçti.”



GÜNDEMDE ANAYASA DA OLACAK



Erdoğan, Irak dönüşü yaptığı uçakta gazetecilere açıklamada Özel ile anayasa konusunu görüşme çağrısı yapmıştı. Erdoğan, “Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel’in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz” ifadelerini kullanmıştı.



Özel de bugün TBMM’de Erdoğan’ın açıklamasına şu şekilde yanıt vermişti:



- “Geçen sefer değiştirilen anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz önce uymanız lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak... Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak... Birinci derece mahkemesine Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek...



- Bunlar hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında. O yüzden elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, görüşmeler elbette olur liderler arasında ama bir şey uymamak için değiştirilmez. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce mevcuduna uyun da onu görelim.”