Samanyolu Haber /Gündem / Korkularla başa çıkmanın yeni yolları keşfedildi /14 Kasım 2023 10:19

Korkularla başa çıkmanın yeni yolları keşfedildi

Japonya’da yapılan bir araştırmada, sanal gerçeklik deneyimleriyle korkuların üstesinden gelindiği görüldü.

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Korku, tehlikeli durumlardan uzaklaşmaya ve kişinin kendisini korumasına yardımcı olarak hayatta kalmanın en temel unsurlarından biri olarak tanımlanıyor.

Ancak sürekli korku ve kaygı içinde olmak kişinin gündelik hayatını, fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Yeni araştırmalara göre çağdaş teknoloji, insanların korku ve fobilerinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Newsweek‘e konuşan Osaka Üniversitesi’nde profesör olan Masahiko Haruno, sanal gerçeklikle sağlanan yeni deneyimlerin insanların düşünme ve hissetme biçimlerini değiştirebileceğini söylüyor:  “Araştırmalar, bu deneyimle yükseklik korkusu, ırka dayalı önyargı ve matematiksel problemleri çözmedeki zihinsel engellerin azaltabileceğini gösteriyor.”


Haruno ve ekibi, ciddi düzeyde yükseklik korkusu olan insanları sanal bir uçuş deneyimine soktu. Burada katılımcılar, kendilerini bir şehrin üzerinde uçarken gösteren videoyu kontrol etti. Daha sonra katılımcılardan sanal gerçeklikte aşağısı boşluk, yüksekte duran ince bir tahtanın üstünde yürümeleri istendi.

Araştırmacılar, uçuş deneyimini kontrol edebilen katılımcıların, aynı uçuş videosunu izleyen ancak deneyim üzerinde kontrol sahibi olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir korku tepkisi gösterdiğini ortaya koydu.

Öte yandan araştırmacılar, korkuya sanal olarak maruz kalma deneyimine vücut da dahil olduğu zaman daha iyi sonuçlar alındığını söylüyor.


Sonuçlar 13 Kasım Pazartesi günü Society for Neuroscience’ın yıllık toplantısında sunulacak.
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