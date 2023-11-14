Samanyolu Haber /Gündem / İklim aktivisti Thunberg susturulmak istendi /14 Kasım 2023 10:25

İklim aktivisti Thunberg susturulmak istendi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir iklim protestosuna katıldı. İklim krizi hakkındaki konuşmasını yaptığı sırada Filistin halkına da destek vermek isteyen Thunberg'i bir kişi susturmaya çalıştı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da şimdiye kadarki en büyük iklim eylemlerinden biri gerçekleştirildi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve diğer protestocular aynı zamanda Filistin bayrağının altında yürüdü, Filistin'e destek verdi.

Filistine destek veren Thunberg susturulmak istendi

20 yaşındaki aktivist, konuşmasında Filistin'de olanlara sessiz kalmanın verdikleri mücadeleye ters düşeceğini söyledi. “İklim adaleti hareketi olarak ezilenlerin, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin sesine kulak vermek zorundayız.”

Ardından sözü, Hollandalı barış örgütü Pax’ın 2023 Barış Güvercini Ödülü’nün sahibi Sahar Şirzad'a verdi. Şirzad konuşmasını yaparken, "nehirden denize özgür Filistin" sloganının birkaç kez atılması üzerine, önce Şirzad'ın mikrofonunun sesi kısıldı.


Daha sonra İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg tekrar mikrofonu aldı ve kalabalığa iklim sorunları ve Filistin’deki olayların ortak penceresinden bahsetti. Bu sırada dinleyiciler arasından bir kişi sahneye çıkıp "buraya siyasi görüş için değil, iklim gösterisi için geldim" diyerek Thunberg'in mikrofonunu almaya çalıştı.

Genç aktivisti engellemek isteyen kişi sahneden uzaklaştırıldı ve etkinlik sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
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