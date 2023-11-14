Donald ablası evinde ölü bulundu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ablası Maryanne Trump Barry 86 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de üst düzey yargıç ve avukat olarak görev yapan Maryanne Trump Barry, Manhattan'daki apartman dairesinde ölü bulundu.

İhbar üzerine Barry'nin apartmanına giden acil durum ekipleri ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.





Ancak ABD medyası, Barry'de travma belirtisi bulunmadığını kaydetti. Herhangi bir boğuşma belirtisi de olmadığı öğrenildi. Polis Barry'ın kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak her türlü soruşturma yapılıyor.

Donald Trump'ın hayattaki ter kardeş, olan Barry, 2019'da emekli olana kadar ABD ünlü bir Temyiz Mahkemesi hakimi olarak görev yaptı.





1983 yılında dönemin Başkanı Ronald Reagan tarafından ABD New Jersey Bölgesi Bölge Mahkemesine , 1999'da Bill Clinton tarafından Temyiz Mahkemesi üçüncü daireye atanmıştı.

Ömür boyu hakimlik yapması beklenen Barry, babası ve kardeşleri tarafından yapılan sahte vergi ve mali işlemler iddialarıyla ilgili adli soruşturmalar nedeniyle emekli olmak zorunda kalmıştı













DONALD TRUMP'I ELEŞTİRİYORDU





2020 yılında Başkanlık seçimleri öncesinde yeğeni arasındaki konuşmaların gizli ses kayıtları basına yansımış, konuşmalarda abla Maryanne Trump Barry'ın kardeşi için "Prensipleri yok, yalancı" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Barry ses kayıtlarında Donald Trump'ın üniversite sınavına kendi adına başka birisini soktuğunu da iddia ediyordu.





4 KARDEŞİNDEN ÜÇÜNÜ KAYBETTİ





Böylece Trum'pın dört kardeşinden üçü hayatını kaybetmiş oldu. Trump'ın en küçük kardeşi Robert Trump, Ağustos 2020'de 71 yaşında, Fred Trump Jr. ise Eylül 1981'de henüz 42 yaşındayken kalp krizinden ölmüştü



