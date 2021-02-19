Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu /19 Şubat 2021 14:12

Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu

Almanya’da koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler vergi gelirlerini hissedilir derecede olumsuz etkiliyor. Ancak Maliye Bakanlığı 2021 yılı için umutlu

Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu

Almanya'da uygulanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle vergi gelirlerinde yaşanan büyük düşüş, geçen ocak ayında daha da arttı. Federal Maliye Bakanlığının aylık raporunda yer alan verilere göre, federal ve eyaletler bazında vergi gelirleri geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 11,1 azalarak 47 milyar euroya düştü.

Geçen aralık ayında kaydedilen düşüş ise, bir önceki senenin aralık ayına oranla yüzde 2 seviyesindeydi. Maliye Bakanlığı raporu 2020 yılının tamamında, ülkedeki toplam vergi gelirlerinin 2019'a göre yüzde 7,3 azaldığını da ortaya koyuyor.

Uzmanlar 2021'den umutlu
Ekonomistlere göre 2020'de, özellikle salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle kaydedilen vergi gelirlerindeki düşüş 2021'de yerini toparlanmaya bırakacak. Ülke ekonomisinin kendini pandeminin kötü etkilerinden kurtaracağını öngören uzmanlar, sene sonunda vergi gelirlerinde, federal ve eyaletler bazında yüzde 5 civarında bir artış bekliyor.

Sanayi toparlanacak
Almanya Maliye Bakanlığına göre koronavirüs salgınının olumsuz etkileri bazı sektörlerde diğerlerine göre daha çabuk aşılacak. İlgili raporda buna dair öngörülerde bulunan Bakanlık, sanayi sektöründe halihazırda yaşanan iyileşmenin devam edeceği, diğer yandan hizmet sektöründe ise korona krizinin etkilerinin bir süre daha süreceği tahmininde bulundu. Raporda bununla ilgili olarak, "konjonktürel gelişimdeki frenler önümüzdeki haftalarda varlığını hissettirmeye devam edecek" denildi.

Bakanlık raporunda, geçen eylül ayından bu yana ilk defa ocak ayında kaydedilen yüzde 1.0 düzeyindeki enflasyona da değinildi. Fiyatlardaki artışın öncelikli olarak katma değer vergisinin yeniden yükseltilmiş olması ile ilgili olduğu belirtilirken, bir diğer etken olarak yükselen enerji fiyatları gösterildi.

Bakanlık önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüzde 1.0 civarında seyretmesinin beklendiğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona Almanya’da vergi gelirlerini de vurdu Sonraki Haber >>

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:17