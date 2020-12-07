Korona atlatan Breaking Bad'in yıldızı: 5 aydır koku ve tat alamıyorum

Bryan Cranston, geçen temmuz ayında Covid-19'a yakalandığını açıklayan bir video paylaşmış ve yalnızca hafif belirtiler geçirdiği için "çok şanslı" olduğunu dile getirmişti. The Ellen DeGeneres Show'a katılan Cranston, devam eden tek belirtisi kaldığını aktararak, "Tat ve koku alma kabiliyetimin bir kısmını kaybettim" dedi.







64 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:





"Tüm ciddiyetine rağmen çok şanslıydık. Birkaç gün acı çektik ancak yatağa düşürmeye yetecek cinsten değildi. Yaklaşık üç saat boyunca ateşim 37,25 dereceydi ve ardından bir hafta boyunca sadece yorgunluk oldu."





Cranston tat alma ve koku alma duyusu hakkında ise, "Sanırım yaklaşık yüzde 75'i geri geldi ancak birisi kahve hazırlarken mutfağa girdiğimde kokusunu alamıyorum" diye konuştu.





Virüsü atlatmasının ardından Cranston, Kovid-19 antikoru taşıyan kan plazmasının bir kısmını Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Kan ve Trombosit Merkezi'ne bağışlamıştı.