Korona bir havayolu şirketini daha iflasa sürüklüyor

Korona salgınının vurduğu şirketlerden biri de Hong Kong havayolu şirketi Cathay Pacific oldu. Cathay Pacific salgın nedeniyle 8 bin 500 pozisyonun kapatılacağını duyurdu. Bu nedenle binlerce çalışan işsiz kalacak.







Cathay Pacific'ten yapılan açıklamada Hong Kong'da 5 bin 300 ve diğer bölgelerde görevli 600 kişinin işini kaybedeceği, dolu olmayan 2 bin 600 pozisyonun da kaldırılacağı açıklandı. Hong Kong havayolu şirketi, yerel birimi Cathay Dragon'u da kapatacağını duyurdu.





Şirket pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Seyahat kısıtlamaları sırasında çalışanlarından maaş kesintisi yapan şirket krizi aşamadı. Haziranda Hong Kong hükümetinden 5 milyar dolar kurtarma paketi alan havayolu şirketi, ayda yaklaşık 260 milyon dolar kaybı önleyemedi.





Cathay Pacific Üst Yöneticisi Augustus Tang, "Küresel salgının, havacılık üzerindeki yıkıcı etkisi sürüyor. Acı gerçek, hayatta kalabilmek için grubu temelden yeniden yapılandırmak zorundayız” dedi.





Yeniden yapılanmanın havayolu şirketine 284 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor.